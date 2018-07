Diese beiden scheinen wieder Schmetterlinge im Bauch zu haben! Justin Bieber (24) und Hailey Baldwin (21) führten bereits von 2014 bis Anfang 2016 eine stürmische On-Off-Beziehung – die Gefühle des Musikers und des Models scheinen aber wieder entfacht zu sein. Seit Wochen werden Justin und Hailey immer wieder beim Turteln erwischt. Auch Fotos ihres neuesten Pärchenausflugs zeigen: Die beiden sind so happy miteinander!

Am Dienstag entschieden sich Justin und Hailey für einen romantischen Spaziergang am Strand. In den Hamptons schlenderte das Couple über die sandigen Dünen und genoss die frische Meeresbrise. Auf Händchenhalten und Küsse verzichteten der "Sorry"-Interpret und seine hübsche Begleitung dieses Mal zwar, aber das breite Lächeln auf ihren Gesichtern sprach Bände: Justin und Hailey hatten jede Menge Spaß. Die beiden hatten nach einem kleinen Picknick sogar so gute Laune, dass sie noch mit ein paar Fans für Selfies posierten.

Während Hailey und Justin nicht glücklicher sein könnten, ist die Beziehung für eine Hollywood-Lady nur schwer zu ertragen: Justins Ex-Freundin Selena Gomez (25). Die Ex-Turteltauben wärmten ihre Liebe Anfang des Jahres ebenfalls auf – ohne Erfolg. "Sie genießt es Single zu sein, aber zu wissen, dass Justin neu anfängt, tut trotzdem weh", plauderte ein Insider vor einigen Tagen gegenüber dem Onlineportal Hollywoodlife aus.

247PAPS.TV / SplashNews.com Hailey Baldwin und Justin Bieber in den Hamptons, Juli 2018

247PAPS.TV / SplashNews.com Hailey Baldwin und Justin Bieber in den Hamptons, Juli 2018

Twitter / bxxamy Selena Gomez und Justin Bieber

