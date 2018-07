Daniela Katzenberger (31) schwelgt in Erinnerungen! In nur wenigen Wochen wird ihr ganzer Stolz – Töchterchen Sophia Cordalis (2) – drei Jahre alt. Seit die Kult-Blondine und ihr Liebster Lucas (50) ihren Nachwuchs auf der Welt begrüßten durften, halten sie ihre Fans über den Alltag mit Sophia auf dem Laufenden. Diese ist mittlerweile zu einem kleinen Mädchen herangewachsen – und offenbar war es für Mama Dani nun an der Zeit, sich von dem einen oder anderen Baby-Utensil zu trennen.

Die Katze mistete aus und verabschiedete sich von unnützem Kleinkindkram. Doch nicht alles flog in hohem Bogen hinaus. Einige ganz besondere Erinnerungsstücke behielt die Unternehmerin, darunter beispielsweise die einzigen Schuhe, die Daniela im neunten Schwangerschaftsmonat noch passten. Auch der erste Strampler ihrer Tochter durfte bleiben. "Solche Sachen werden natürlich nicht weggegeben", schrieb sie in ihrer Instagram-Story.

Und von noch etwas anderem wird sie sich bestimmt nie trennen können: von ihren positiven Schwangerschaftstests und einer Ultraschall-CD. Ein Foto mit dem Relikten ihrer Kugelzeit kommentierte die Blondine mit den Worten: "…und ab da ging die Reise los."

Instagram / danielakatzenberger Schwangerschafts-Schuhe von Daniela Katzenberger

Instagram / lucascordalis Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis mit ihrer Tochter Sophia

Instagram / danielakatzenberger Positive Schwangerschaftstests von Daniela Katzenberger

