Victoria Beckham (44) brach ihr Schweigen! Seit Wochen machen fiese Gerüchte die Runde, bei der Modedesignerin und ihrem Ehemann David (43) hänge der Haussegen schief. Zuletzt flanierte die Modedesignerin dann auch noch ohne den Star-Kicker und die gemeinsamen Kids Brooklyn (19), Romeo (15), Cruz (13) und Harper (6) durch New York. Der Grund für ihren Trip in die Metropole war der Forbes Women's Summit, der Jahr für Jahr einflussreichen Frauen und ihren Ideen eine Bühne bietet. Auch Vic kam dieses Mal zu Wort: Sie hielt eine emotionale Ansprache über ihre Ehe und ihre Familie.

Sie strotzt den Gerüchten um ein mögliches Liebes-Aus. Wie Hello! berichtete, gab sich die 44-Jährige am Dienstag vor ihrem Publikum ungewohnt offen und sprach ungeniert über ihr Leben und ihre Liebsten. "Ich versuche wirklich, die beste Mutter zu sein, die beste Ehefrau und die beste Geschäftsfrau. Wenn ich nach Hause komme, dann versuche ich, mein Telefon wegzulegen und die Zeit mit meinen Kindern und mit David zu verbringen", lauteten ihre starken Worte. Für ihren immensen Erfolg in allen Bereichen dankt sie vor allem ihrem Schatz: "Ich habe die Unterstützung meines wundervollen Mannes. Wir teilen uns die Aufgaben zu Hause und wenn ich mal nicht da bin, dann kümmert er sich um alles."

Ehekrise klingt anders! Auch ein Insider dementierte jegliche Gerüchte um eine mögliche Scheidung des Promipaares: "Es gibt keine Trennung. Die fälschlichen Berichterstattungen waren eine peinliche Zeitverschwendung."

