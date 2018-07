Sie schwebt immer noch auf Wolke sieben! Eine Woche ist Liz Kaeber (25) mittlerweile verheiratet, doch die Ex-Bachelor-Kandidatin kann ihr Glück immer noch nicht fassen. Bei einer traumhaften Zeremonie in der Nähe von Berlin gab sie vergangenen Freitag ihrer Jugendliebe Nick romantisch das Jawort. Von ihrem großen Tag immer noch total geflasht, schwelgt Liz jetzt in Erinnerungen und macht ihrem Gatten öffentlich eine emotionale Liebeserklärung.

"Heute vor einer Woche mein Schatz, haben wir uns das Jawort gegeben. Ich vermisse diesen Tag", beginnt die 25-Jährige ihren Post auf Instagram. Dazu teilte sie einen verliebten Schnappschuss von der Hochzeit, auf dem sie ihrem frischgebackenen Ehemann zärtlich küsst. "Es war der schönste Tag in meinen Leben und ich kann es noch immer nicht realisieren. Mein Mann, ich liebe dich", schwärmt sie weiter.

Eigentlich würden die Turteltauben gerade auf ihrer Hochzeitsreise die Seele baumeln lassen – da Nick allerdings studiert und mitten in der Prüfungsphase steckt, fällt der Urlaub zunächst ins Wasser. Liz machte aber das Beste daraus und machte mit ihrer Schwester und Freundin Sarah Harrison (27) die Fashion Week in Berlin unsicher.

Becher/WENN.com Nick und Liz bei der Echo-Verleihung 2018

Instagram / nickmaerker Nick Maerker und Liz Kaeber

Instagram / lizkaeber Sarah Harrison, Christin und Liz Kaeber

