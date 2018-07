Erst so kurz auf der Welt – und schon so grummelig! Der jüngste Spross des Victoria's Secret-Engels Candice Swanepoel (29) wurde erst Ende Juni geboren. Mittlerweile verriet das schöne Model auch schon den Namen des Nesthäkchens: Zum einjährigen Anacã Nicoli gesellt sich jetzt ein kleiner Ariel. Doch die beste Laune hat der Wonneproppen nicht rund um die Uhr: Seine Mama postete nun zwei süße Schnuten-Schnappschüsse des Babys!

Neben der putzigen Grummel-Grimasse, teilte Candice auch ein Foto in ihrer Instagram-Story, auf dem Ariel ganz verschlafen gähnt. In diesen niedlichen Gesichtszügen erkannte sich die stolze Mutter sofort wieder und kommentierte das Pic mit: "Ich, in genau diesem Moment!" Sicher geht auch ein aufregender Tag für die Familie zu Ende, die Blondine verriet auf Social-Media nämlich zusätzlich, dass die Großeltern zu Besuch waren und spätestens jetzt die Mini-Schlafmütze kennenlernen durften.

Die angebliche Müdigkeit sieht man Candice allerdings überhaupt nicht an: Das Dessous-Mannequin hat nämlich wenige Wochen nach der Entbindung schon wieder zu ihrer Traumfigur zurückgefunden. In knapper Bademode posierte die Beauty am gleichen Tag am Strand und feierte mit den Aufnahmen gleichzeitig den internationalen Tag des Bikinis. Verlernt hat die Südafrikanerin trotz kurzer Baby-Pause in Sachen Posing also nichts.

Instagram / angelcandices Candice Swanepoel mit ihren Söhnen Anacã & Ariel Nicoli

Instagram / angelcandices Candice Swanepoels Baby Ariel

Instagram / angelcandices Candice Swanepoel, Model

