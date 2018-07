Trauriges Jubiläum für die Fans von Roger Cicero: Heute wäre einer der erfolgreichsten deutschen Jazzkünstler 48 Jahre alt geworden. Mit nur 45 verstarb das Ausnahmetalent viel zu früh an den Folgen eines Schlaganfalls – sein Tod erschütterte 2016 auch zahlreiche Bühnenkollegen zutiefst, denn der gebürtige Berliner hinterlässt eine riesige Lücke in der Musikbranche. Promiflash erinnert jetzt noch einmal an seine größten Erfolge: Unter anderem wurde der Sänger mit zwei ECHO-Awards ausgezeichnet und sein Hit-Album "Männersachen" erreichte dreifachen Platinstatus. Roger lebte ohne Zweifel ein Leben für die Musik – allerdings ein viel zu kurzes.

Johannes Simon / Freier Fotograf / Getty Images Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de