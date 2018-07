Ein Fashion-Eklat zwang ihn, sich beruflich neu zu orientieren – was macht Mike Luxen (24) eigentlich heute? Ende Februar kursierten Fotos des Köln 50667-Darstellers, auf denen er ein skurriles Shirt trug: Das Motiv zeigte Adolf Hitler bei einem Sonnenbad. Die Kontroverse bedeutete für das TV-Gesicht das sofortige Serien-Aus. Inzwischen hat Mike eine neue Berufung gefunden, die bereits erste Früchte trägt.

Die Zeit ohne Dreharbeiten verbrachte der 24-Jährige intensiv mit Musik, verriet er Promiflash. "Ich habe meinen Sound perfektioniert, auf diversen Partys aufgelegt und meine erste eigene EP produziert, welche demnächst über das Label Aerochrone released wird", erklärte Mike, der in einem Club kürzlich seinen ersten Track "Never Turn" vorstellte. Neben seiner eigenen Produktion arbeite er außerdem noch an einem Live-Konzept, mit dem er zur Winter-Saison fertig sein möchte.

Nun will der einstige Ben-Darsteller neu durchstarten, nachdem sich der große Trubel um seine Person inzwischen gelegt hat. Auch wenn die Produktionsfirma ihn im Februar rigoros rausgeschmissen hatte, habe er von seinen Fans eine Menge Zuspruch bekommen, nachdem er ein Insta-Statement zu der Affäre abgegeben hatte. "Die Konsequenzen dieses Posts habe ich hingenommen und meine Energie nun vollständig der Musik gewidmet. Dennoch möchte ich mich nach all der Zeit bei allen, die sich durch den Post angegriffen gefühlt haben, entschuldigen", stellte Mike klar.

Instagram / mikeluxen_official Mike Luxen, Darsteller von "Köln 50667"

Cinamon Red/WENN.com Mike Luxen bei einem Fan-Event von RTL II

Instagram / mikeluxen_official Mike Luxen, Schauspieler

