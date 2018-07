Vor drei Jahren outete sich YouTuberin Melina Sophie (22) im Netz als lesbisch und geht seitdem offen mit ihrer Sexualität um. Bisher hatte sie aber trotz Dating-Aktivitäten nie eine Frau konkret der Öffentlichkeit vorgestellt – bis jetzt. Vor einigen Tagen postete die Netzberühmtheit vermehrt Schnappschüsse von ihrer neuen Freundin und sich. Nun setzt Melina noch einen drauf – sie macht ihrem Schatz eine süße Liebeserklärung!

Die Vloggerin teilt auf ihrem Instagram-Account ein total verträumtes Motiv von sich und ihrer Dagbjört, wie die unbekannte Schöne an der Seite der 22-Jährigen heißt. "Ich bin so stolz darauf, sie meins zu nennen. Wörter können einfach nicht beschreiben, wie sehr ich dich liebe", schreibt Melina zu ihrem Post.

Erst vor knapp zwei Wochen war das Paar zu Gast auf Dagi Bees (23) Hochzeit. Extra aus Island angereist, überraschte Melina ihre beste Freundin an ihrem besonderen Tag auf Ibiza. Mit ausgelassenen Bildern feierte sie Dagi an ihrem Hochzeitstag und schrieb zu den Insta-Pics: "Es war so schön. Ich weine immer noch!"

Instagram / melinasophie Melina Sophie mit ihrer Freundin Dagbjört

Instagram / melinasophie Melina Sophies Freundin

Instagram / melinasophie Dagi Bee und Melina Sophie, YouTube-Stars

