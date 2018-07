Wenn das kein wunderschönes Jubiläum ist! Am Freitag wurden aufregende Neuigkeiten um TV-Sternchen Sylvie Meis (40) bekannt: Nach ihrem Moderations-Aus bei Let's Dance kehrt sie endlich wieder ins Fernsehen zurück – und zwar zu Das Supertalent. Als wäre der Karrierekracher an sich nicht genug, hat er für die Blondine aber doppelt so viel Bedeutung. In genau dieser Show hat Sylvie vor einem Jahrzehnt im deutschen Entertainment-Business Fuß gefasst!

Kein Wunder also, dass ihr Instagram-Account gar nicht mehr zur Ruhe kommt! Ihr jüngster Upload hält sie mit ihren Bald-Wieder-Kollegen Dieter Bohlen (64) und Bruce Darnell (60) fest. "Vor zehn Jahren habe ich meine Fernsehkarriere in Deutschland mit dieser wunderbaren Talentshow begonnen. [...] Ich bin so dankbar, wieder zurück in dieser Jury-Konstellation zu sein und ich freue mich darauf, meinen zehnjährigen RTL-Jahrestag im richtigen Stil zu feiern", so die überglückliche Designerin.

Wer sich von Sylvies Rückkehr zum Jurypult überzeugen will, muss nur noch bis zum 12. September warten. Dann läuft die neue Staffel des Wettbewerbs auf RTL an. Es sei denn, man will die Pulthüter von sich beeindrucken: Die Castings beginnen bereits am 6. August.

Sebastian Widmann/Getty Images Bruce Darnell, Sylvie Meis und Dieter Bohlen bei "Das Supertalent"

AEDT / WENN.com Sylvie Meis beim Rosenball 2018

Friedemann Vogel/Getty Images Bruce Darnell, Sylvie Meis und Dieter Bohlen

