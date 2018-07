In Kürze wird Sila Sahin (32) zum ersten Mal Mami. Zusammen mit Profi-Kicker Samuel Radlinger (25) freut sich die ehemalige GZSZ-Darstellerin auf einen kleinen Sohn. Ihre Zeit als Schwangere dokumentiert die 32-Jährige fleißig für ihre Fans auf Social Media. Ein Detail ihrer Schwangerschaft wurde längst zum Running-Gag. Ihre Follower wissen: Sila ist stark Wassereis-abhängig! Jetzt machte sich die Sucht nach Gefrorenem sogar schon früh morgens bemerkbar: "Andere würden um diese Zeit wahrscheinlich einen Kaffee trinken. Ich esse natürlich wieder mein Wassereis", erklärte sie in ihrer Instagram-Story. Dank XXL-Kugel muss sie mittlerweile auch auf Fashion-Statements verzichten. Aber auch diese Einschränkung mit Humor: "Mich hat gerade jemand gefragt, warum ich immer einfach nur T-Shirts anhabe. Ja, weil eigentlich nichts mehr passt und das sind die T-Shirts von meinem Mann", berichtete sie entspannt in die Linse.

