Promi-Andrang bei der Fashion Week in Berlin! Seit einer Woche sind Stars wie Germany's next Topmodel-Gewinnerin Stefanie Giesinger (21) oder Influencerin Sarah Harrison (27) im absoluten Fashion-Fieber. Doch nicht nur die deutsche Prominenz macht derzeit die Modenschauen unsicher: Bei der Frühjahrs-/Sommershow 2019 von Hugo Boss gaben sich nun sogar internationale Berühmtheiten die Klinke in die Hand. Neben dem kanadischen Supermodel Winnie Harlow (23) erschien auch Kate Moss' (44) kleine Schwester Lottie (20) zu dem Event. Und auch auf den Laufstegen waren ein paar bekannte Gesichter zu sehen: Unter anderem lief Cindy Crawfords (52) ältester Spross Presley Gerber (19) für die Luxusmarke über den Catwalk.

