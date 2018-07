Schon sehr bald wird Denise Kappès (27) zum ersten Mal Mutter und mittlerweile freut sich die Ex-Der Bachelor-Kandidatin auf ihr Leben als alleinerziehende Mama. Vor wenigen Wochen ging die Beziehung zum Vater ihres Sohnes, Pascal, in die Brüche. Dass sie nun die Entscheidungsmacht in Sachen Vornamen hat, verriet die Schönheit Promiflash schon vor Kurzem. Festlegen wollte sich Denise in dem Moment aber noch nicht. Jetzt traf Promiflash die Schwangere beim Hello Body – Produkt-Launch in Berlin erneut und hakte noch einmal nach: "Der Name wird mit B anfangen, aber den vollständigen Namen werde ich nicht vorher aussprechen. Den wird es wirklich erst am Tag der Geburt geben."

