Frischverheiratet und sooo verliebt! Dagi Bee (23) schwebt noch immer auf Wolke sieben. Die erfolgreiche YouTuberin gab vor gut einer Woche ihrem Freund Eugen Kazakov (24) auf Ibiza in einer romantischen Zeremonie das Jawort. Die Gefühle des Paars scheinen nach ihrem großen Tag noch stärker geworden zu sein, denn sie versorgen ihre Fans mit zahlreichen süßen Pics auf Social Media. Dabei machte Dagi ihrem Schatz jetzt auch ein zuckersüßes Kompliment.

"Eines der schönsten Dinge daran, dich zu haben, ist, dass ich weiß, dass ich mit dir alles schaffen kann! Me & You", schrieb die 23-Jährige für ihren Eugen auf Instagram. Dazu postete sie ein gemeinsames Foto, auf dem sie Händchen haltend im Ort Roca Llisa auf der Sonneninsel zu sehen sind. Ihre Liebesglück werden die zwei dort wohl noch ein Weilchen genießen, schließlich reiste Dagi nach einem kurzen Deutschlandtrip schon wieder zurück zu Mann und Pool.

Auch Eugen sparte in den letzten Tagen nicht mit Komplimenten für die neue Frau Kazakov: "Dieses Gefühl ist einfach nicht in Worte zu fassen, wenn du vor dem Altar stehst und weißt, dass die Frau, die du gleich küssen darfst, bis zum Rest eures Lebens an deiner Seite sein will, bis der Tod euch scheidet!" Dagi und Eugen sind sich eben sicher, sie bleiben für immer zusammen.

Instagram / dagibee Dagi Bee und Eugen Kazakov

Instagram / eugenkazakov Eugen Kazakov und YouTuberin Dagi Bee

Instagram / dagibee Dagi Bee und Eugen Kazakov

