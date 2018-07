Ausgerechnet von ihr holt Kim Kardashian (37) sich Mama-Tipps! Die Reality-Beauty hat mit ihren drei Kindern North (5), Saint (2) und Chicago schon eine kleine Rasselbande zu Hause – die sie auch gerne mal auf Trab hält. Zum Glück kann die Kurven-Queen aber immer auf die Hilfe ihrer berühmten Schwestern setzen. Zurzeit fragt sie allerdings nur ein einziges Familienmitglied wirklich um Rat. Doch um wen es sich dabei handelt, ist eine ganz schöne Überraschung!

Wie Kim dem Onlineportal E! News verriet, geht sie mit Elternfragen hauptsächlich zu ihrer jüngsten Schwester Kylie (20). "Kylie weiß über all die neuen Geräte und die neuen Babysachen Bescheid", erklärte sie. Ungewöhnlich ist diese Ratsuche-Situation aber dennoch. Immerhin schwelgt Kim bereits zum dritten Mal im Babyglück. Das Kardashian-Jenner-Küken ist hingegen vor fünf Monaten zum ersten Mal Mutter geworden.

In puncto Erziehung ist Kim dann aber vor allem mit einer ganz anderen Neu-Mama in ihrer Familie auf einer Wellenlänge. "Khloe (34) und ich haben wohl den ähnlichsten Erziehungsstil", erzählte sie in dem Interview.

Instagram / kimkardashian Chicago West und Mama Kim Kardashian, Juni 2018

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihr Baby-Girl Stormi

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, amerikanischer Reality-TV-Star

