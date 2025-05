Badenixe: Kylie Jenner teilt heiße Urlaubspics am Strand

Kylie Jenner (27) meldet sich mit verführerischen Urlaubsfotos bei ihren Fans. Die Unternehmerin teilt auf Instagram neue Schnappschüsse, auf denen sie sich in einem edlen, goldfarbenen Bikini an einem Sandstrand rekelt und die Sonne genießt. Die Fotos sind offenbar während eines Strandurlaubs entstanden und zeigen die Influencerin in bestens gelaunt. Zu ihren Bildern schreibt Kylie: "Urlaubs-Ky aktiviert". Von ihrem Liebsten, dem Schauspieler Timothée Chalamet (29), mit dem Kylie zuletzt erstmals gemeinsam auf dem Red Carpet erschienen war, fehlt auf den Aufnahmen allerdings jede Spur.

Ihre 393 Millionen Follower überschlagen sich in den Kommentaren vor Begeisterung und lassen die Like-Zahlen in die Höhe schnellen. "So heiß" und "Eine Meerjungfrau am Strand" lauten nur zwei der unzähligen begeisterten Kommentare unter ihren Bildern. Auch ihre Schwester Khloé Kardashian (40) verschlug es bei den heißen Aufnahmen die Sprache. "Ich stottere. Ich kriege kein Wort heraus", kommentierte die Reality-TV-Bekanntheit den Post ihrer kleinen Schwester.

In den vergangenen Wochen hatte Kylie vor allem gemeinsam mit Timothée Schlagzeilen gemacht. Ihr Red-Carpet-Debüt sorgte für einen regelrechten Hype, denn lange hatten Fans auf den ersten gemeinsamen Auftritt des Paares gewartet. Dabei zeigte sich das Duo erstmals bei der 70. David di Donatello Verleihung in Rom ganz verliebt und posierte strahlend für die Fotografen. Auf gemeinsamen Content in den sozialen Netzwerken müssen die Fans bisher jedoch verzichten.

Anzeige Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der 70. David di Donatello Zeremonie in Rom, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige