Süßes Foto: Stormi hat Mama Kylie Jenners "Leben verändert"

Kylie Jenner (27) teilt auf Instagram einen süßen Moment zwischen sich und ihrer Tochter Stormi (7). Das kleine Mädchen lächelt in die Kamera, während ihre Mama sie liebevoll an sich drückt. Stormis Haare sind zu Zöpfen geflochten und Kylie trägt einen natürlichen No-Make-up-Look und Beachwaves. Zu dem Schnappschuss schreibt der TV-Star: "Du hast mein Leben verändert, Gänse-Mädchen. Dich zu lieben, ist das Leichteste, was ich jemals gemacht habe."

Stormi ist das älteste Kind von Kylie. Bei ihrer Geburt im Jahr 2018 war die kleine Schwester von Kim Kardashian (44) erst 20 Jahre alt. Das stellte nicht nur ihr Leben, sondern auch das ihres damaligen Partners Travis Scott (34) komplett auf den Kopf. Die beiden wuchsen in ihrer Rolle als Eltern. Drei Jahre später bekamen sie ihr zweites gemeinsames Kind, einen Sohn namens Aire. Kylies Fans freuen sich immer riesig, einen Einblick in ihr Leben als Mama zu bekommen – auch unter dem aktuellen Foto häufen sich die begeisterten Kommentare. "Sie ist einfach dein Zwilling! Das allerschönste Mädchen", schwärmt ein Nutzer, während ein weiterer hinzufügt: "Wow, sie ist jetzt schon ein großes Mädchen."

Mit dem Vater ihrer beiden Kinder ist die 27-Jährige inzwischen nicht mehr zusammen. Die Beauty und der Rapper führten bereits eine Weile eine On-off-Beziehung, als sie sich im Jahr 2023 endgültig trennten. Lange blieb die junge Mutter aber nicht allein: Bereits wenige Monate nach dem Liebes-Aus wurden Dating-Gerüchte um sie und Schauspieler Timothée Chalamet (29) laut. Schon kurz darauf wurde die Beziehung der beiden Hollywoodstars bestätigt.

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner, August 2019

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der 70. David di Donatello Zeremonie in Rom, Mai 2025

