Fans entdecken Verlobungsindiz an Kylie Jenners Ohrschmuck

Läuten wohl auch bald bei Kylie Jenner (27) und Timothée Chalamet (29) die Hochzeitsglocken? Das Paar gab am vergangenen Mittwoch bei der 70. David di Donatello Zeremonie in Rom sein Red-Carpet-Debüt. Ein auffälliges Detail am Look des Models lässt die Fans nun spekulieren, ob der Dune-Star womöglich schon um die Hand seiner Liebsten angehalten hat. Kylie trug Ohrschmuck von Schiaparelli, der in Form einer Hand ihr gesamtes Ohr schmückte – und eben diese Hand war mit einem Miniatur-Verlobungsring verziert. Laut Daily Mail scheint das für so manchen aufmerksamen Beobachter ein ausreichendes Indiz zu sein.

Zudem trug die The Kardashians-Berühmtheit einen großen tropfenförmigen Diamantring an ihrer rechten Hand, ein klassischer Verlobungsring der Stars und Sternchen. Dieses Accessoire zierte allerdings ihren kleinen Finger, nicht den Ringfinger. Abgesehen von den funkelnden Schmuckstücken trug Kylie ein ausgeschnittenes, figurbetontes, schwarzes Abendkleid von Daniel Roseberry. Ihr Partner kleidete sich ebenso elegant in einem schwarzen Samtanzug mit einer weißen Ansteckblume. Die Turteltauben konnten bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich kaum die Hände voneinander lassen.

Die Spekulation um eine Heirat der beiden ist gar nicht so weit hergeholt. Wie ein Insider kürzlich gegenüber Life & Style behauptete, soll das Paar bereits über finanzielle Vorkehrungen für eine Verlobung nachdenken. "Kylie hat ihr Herz darauf gesetzt, Timothée zu heiraten. Er ist für sie wie ein Gewinn, den sie unbedingt für sich beanspruchen möchte", schwärmte die Quelle und fügte hinzu: "Kris (69) ist begeistert von Kylies Plänen, aber nur unter der Bedingung, dass ihre Finanzen abgesichert sind." Kylies Mama wünsche sich also einen Ehevertrag, da sie sich um das Vermögen ihrer Tochter sorge, das doch noch um einiges größer sei als das des Filmstars.

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der 70. David di Donatello Zeremonie in Rom, Mai 2025

ActionPress/ PictureLux Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei den Oscars 2025

