Rührende Aktion von Kader Loth: Ein Makeover für Obdachlose

Kader Loth (52), bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten, hat sich eine besondere Aktion einfallen lassen, um Menschen in Not zu unterstützen. Mit ihrem vor Kurzem eröffneten Beauty-Salon in Berlin möchte sie Obdachlosen kostenlose Beauty-Behandlungen schenken. "Ich habe jetzt endlich die Gelegenheit, ein Stück Liebe zurückzugeben", erklärte sie gegenüber RTL. Die Inspiration für diese Geste kam aus ihrem Umfeld: Ihr Freund Dieter Padar, der die Initiative "Padar Humanitas" ins Leben gerufen hat, brachte sie auf die Idee. Kader ist schon seit Jahren ehrenamtlich aktiv und setzt sich vor allem für die Berliner Obdachlosen ein.

Für sie sei es besonders wichtig, diesen oft übersehenen Menschen mehr Aufmerksamkeit und Würde zu schenken. In einem Interview betonte sie, dass viele von ihnen gesellschaftliche Anerkennung brauchen und nur selten die Möglichkeit hätten, sich etwas Gutes zu tun. Doch das Engagement der TV-Persönlichkeit hat auch einen ernsten Hintergrund. Ihre finanzielle Situation im Hinblick auf ihre Rente bereitet ihr Sorgen. Mit einer monatlichen Rentenzahlung von nur 400 Euro wolle sie weiter an sich arbeiten, um unabhängig zu bleiben. Aus diesem Grund plant sie, so lange wie möglich in Reality-TV-Formaten aufzutreten und ihren Salon erfolgreich zu führen. "Das Geld ist verlockend – das muss man ehrlich sagen", gab sie offen zu.

Bereits an Ostern hatte Kader abseits des roten Teppichs ihr soziales Engagement gezeigt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Ismet Atli (54) spendete sie Kleidung und verteilte Lebensmittel an Berliner Obdachlose, um ihnen ein Gefühl von Gemeinschaft zu vermitteln. "Ich möchte, dass sozial schwache Menschen sich nicht einsam fühlen", erklärte sie damals. Der Reality-Star zeigte sich bei solchen Aktionen immer wieder von einer einfühlsamen und menschenfreundlichen Seite. Kader, die bislang keine Kinder hat, widmet viel von ihrer Zeit nicht nur ihrer Karriere, sondern auch der Unterstützung bedürftiger Menschen.

Anzeige Anzeige

RTL Kader Loth im Allstars-Dschungelcamp, 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress / AEDT Kader Loth und Ismet Atli, TV-Stars

Anzeige Anzeige