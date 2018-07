Brigitte Nielsen (54) erfüllte sich einen langjährigen Herzenswunsch! Vor wenigen Wochen wurde die Schauspielerin noch einmal Mama. Für ihren Ehemann Mattia Dessi (39) ist Töchterchen Frida das erste Kind, für die kecke Blondine bereits das fünfte. Gemeinsamen Nachwuchs wollten die beiden wohl schon seit Längerem. Selbst während ihrer Teilnahme an der RTL-Show Let’s Dance im Jahr 2010 verspürte das Model den Fortpflanzungstrieb. Promiflash traf Brigittes damaligen Profipartner Oliver Tienken bei Channel Aid live in Concert in Hamburg und dort verriet er: ”Brigitte und ich hatten immer ein sehr vertrautes Verhältnis und sie hat mir immer von dem Kinderwunsch erzählt. Also für mich war das jetzt eigentlich keine Überraschung!”

