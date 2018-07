Süße Grüße zum 4. Juli! Schauspielerin Hilary Duff (30) und ihr Schatz Matthew Koma erwarten gerade ein gemeinsames Baby! Für die Schauspielerin wird es das zweite Kind nach ihrem Sohn Lucas – wie sie kürzlich verriet, wird er eine kleine Schwester bekommen. Wie weit die Schwangerschaft schon fortgeschritten ist, zeigte die "Lizzie McGuire"-Darstellerin jetzt auf diesem Foto: Hilary veröffentlichte ein Bikini-Pic von sich, auf dem ihre deutliche Babykugel zu sehen ist!

Die hübsche Blondine und ihr Lebensgefährte scheinen den 4. Juli in der Sonne verbracht zu haben! Auf dem Bild, das sie auf ihrem Instagram-Profil postete, trägt die Schwangere eine Blumenkette in den Farben der amerikanischen Flagge um den Hals. Doch was noch viel mehr heraussticht: Hilary hat mittlerweile einen gut sichtbaren Babybauch, den sie nun stolz im Bikini präsentiert! Außerdem strahlen die werdenden Eltern vor Glück: Auf dem niedlichen Foto drückt sie dem werdenden Papa einen Schmatzer auf die Lippen.

Ihre Grüße zum 4. Juli sahen ganz anders aus: Ariel Winter postete zu dem Unabhängigkeitstag der Vereinigten Staaten ein heißes Pic von sich und ihrem Freund – darauf grapscht er ihr beherzt an den Po!

Instagram / matthewkoma Matthew Koma und Hilary Duff

Instagram / hilaryduff Hilary Duff und Matthew Koma

Instagram / arielwinter Levi Maeden und Ariel Winter bei einer Veranstaltung zum 4. Juli, 2018

