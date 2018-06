Jede Menge pinker Glitzer im Hause Duff! Die ehemalige Disney-Darstellerin Hilary Duff (30) wird zum zweiten Mal Mutter. Söhnchen Luca Comrie (6) wird somit ein großer Bruder – und zwar von einem kleinen Mädchen. Das verriet die Schauspielerin jetzt mit einem Social-Media-Video, an dem die ganze Familie beteiligt war. Während die schwangere Beauty inmitten ihrer Liebsten steht, feuern die Konfettikanonen ab. Als rosafarbene Glitzerpartikel herauskatapultiert werden, springt Hilary aufgeregt auf und ab. Auch für sie scheint die Enthüllung des Babygeschlechts eine große Überraschung gewesen zu sein!

Zu dem ergreifenden Video schrieb Hilary auf Instagram: "Vor ein paar Monaten hatten wir einen aufregenden Muttertag! Mit tollen Freunden, der Familie, Müttern und Nachbarn. Es war so eine witzige Überraschung! Ich kann mir keinen schöneren Weg vorstellen, um herauszufinden, was in meinem Bauch heranwächst..." Die Spannung sei kaum auszuhalten gewesen, doch letztendlich war es der ganze Trubel offenbar wert. Sie sei gefühlt einen Meter in die Luft gesprungen. Den passenden Hashtag fügte die werdende Mutter auch noch hinzu: #BeeileDichKleinesMädchenWirWollenDichKennenlernen.

Die Nachricht über ihren zweiten Nachwuchs mit On-Off-Freund Matthew Koma kam auch für Fans der Musikerin ziemlich unerwartet. Immerhin hatte ihre Schwester Haylie (33) erst wenige Tage zuvor ebenfalls ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Nach Lulu und Ryan wird Hilarys Baby somit das dritte kleine Mädchen im Duff-Haushalt.

Instagram / hilaryduff Matthew Koma und Hilary Duff

Instagram / haylieduff Haylie und Hilary Duff, Schauspielerinnen

Instagram / haylieduff Ryan, Tochter von Haylie Duff, mit ihrer kleinen Schwester Lulu

