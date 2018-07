Stardesigner und GNTM-Juror Michael Michalsky (51) gewährt ganz intime Einblicke in sein Liebesleben! Während in den letzten Wochen viel Wirbel um den Ausstieg seines beliebten Jurykollegen Thomas Hayo gemacht wurde, ist es um den Modemacher aus Göttingen relativ ruhig geworden. Jetzt verrät der Publikumsliebling allerdings bereitwillig Details über seinen Beziehungsstatus: Seinen Traummann hat der 51-Jährige nämlich bisher noch nicht gefunden!

In einem Bild-Interview redet Michael nicht lange um den heißen Brei herum: "Ich warte immer noch auf meinen Traummann!" Dass er bisher noch nicht den Partner fürs Leben gefunden hat, ist für den Fashiongott aber überhaupt kein Grund zum Trübsalblasen! Im Gegenteil: So kann er sich voll und ganz auf seine Arbeit als Modedesigner konzentrieren, die ihm "extrem viel Spaß" mache. "Vielleicht habe ich ein Grundlevel an Glück", mutmaßt er.

Doch auch als Single hat Michael ab und an schlaflose Nächte: Vor allem der Jetlag raube ihm immer mal wieder den Schlaf. Darüber hinaus bekennt sich der kreative Kopf zu einer ziemlich ungewöhnlichen Kuschelmarotte: "Ich habe sechs Kissen in verschiedenen Größen mit unterschiedlichen Bezügen, die untereinander korrespondieren. Ich frage auch im Flieger immer nach einem Extrakissen. Die müssen auch genau richtig liegen. Ich habe ein System, wie ich die staple."

P. Hoffmann/ Wenn.com Thomas Hayo und Michael Michalsky bei den ABOUT YOU Awards 2018

Lennart Preiss / Getty Images Michael Michalsky in München

P.Hoffmann/WENN.com Michael Michalsky auf der GLOW-Convention 2018 in Dortmund

