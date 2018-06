Es ist die große Überraschung für alle Germany's next Topmodel-Fans: Thomas Hayo wird im kommenden Jahr nicht mehr neben Heidi Klum (45) und Michael Michalsky (51) in der Jury sitzen! Seit 2011 bewertet, trainiert und tröstet der Saarländer in der beliebten Laufsteg-Show die Nachwuchsmodels. Mit seiner lässigen Rocker-Art und seinem weichen Herz schaffte er es damit auch in die Herzen der Zuschauer – doch das ist nun vorbei: Thomas verkündete jetzt seinen Ausstieg aus dem Format!

Ob die Bewunderer der Sendung das wohl verkraften können? Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der Creative Director nun ein langes Statement zu seinem Rückzug: "Was für eine wunderbare Reise das war! So viele coole junge Frauen, die ich auf ihrem Weg zu sich selbst und bei ihrer Karriere ein kleines Stück begleiten durfte. [...] Bei aller Freude über die vergangenen Jahre habe ich allerdings auch gemerkt, dass es jetzt für mich an der Zeit ist, erst mal eine GNTM-Pause einzulegen und neue Wege zu gehen!" Die gemeinsamen Momente mit "the one and only" Heidi Klum und seinem "brother from another mother" Michael Michalsky wolle er nicht missen – trotzdem wolle er sich nun wieder mehr auf sein Leben in New York und viele Projekte konzentrieren.

Thomas bedankte sich außerdem bei seinen ehemaligen Juroren-Freunden Thomas Rath (51), Enrique Badulescu und Wolfgang Joop (73), mit denen er gemeinsam am Pult gesessen hatte und beim Produktionsteam – besonders liebevoll richtete er sich jedoch an seine Follower: "Aber vor allem danke ich euch! Allen Fans und Zuschauern, die mir so lange die Treue gehalten haben und das auch hoffentlich weiter tun. Ich liebe euch alle!" Seid ihr überrascht von Thomas' Exit aus der Jury? Stimmt unten ab.

ProSieben / Martin Ehleben Thomas Hayo, Heidi Klum und Michael Michalsky

Instagram / thomashayo Thomas Hayo mit einigen GNTM-Kandidatinnen

Patrick Hoffmann/WENN.com Thomas Hayo und Thomas Rath

