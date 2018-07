Jetzt wird es ernst für Bauer Gerald! Dem Bauer sucht Frau-Star steht einer der größten Schritte seines Lebens bevor: Nachdem er sich in der Kuppelshow Hals über Kopf in die Kandidatin Anna verliebte, wird er ihr in wenigen Tagen das Jawort geben. Auch die Blondine fiebert auf ihre Trauung hin und feierte vor wenigen Tagen ihren Junggesellinnenabschied. Nun zog der Farmer nach – er wurde von seinen Freunden mit einem waschechten Männerabend überrascht!

Auf seiner Instagram-Seite kann Gerald noch gar nicht fassen, dass es tatsächlich schon an der Zeit war, seinen Junggesellenabschied zu feiern. "Gestern wurde ich von meinen Freunden in Windhoek überrascht und wurde auf eine Farm entführt. Diese Überraschung ist ihnen total gelungen. Es hat mich riesig gefreut, noch einmal mit meinen Freunden zu feiern", berichtet der TV-Star von dem ereignisreichen Tag. Geralds Kumpels fuhren für die Party auf jeden Fall alle Geschütze auf: Mit einem ausgelassenen Fest in großer Runde samt Bier, Perücke und Warnweste war für reichlich Schabernack gesorgt!

So kurz vor dem Jawort beginnen bei Gerald nun allmählich die Nerven zu flattern. "Es sind jetzt nur noch wenige Tage bis zu unserer Hochzeit. So langsam steigt bei mir die Nervosität. Und auch die Freude", gibt er im Web ganz offen zu. Freut ihr euch auf die Hochzeit der beiden? Stimmt im Voting ab!

