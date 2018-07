Diesen Punkt kann er von seiner To-do-Liste streichen! Anfang der Woche stellte Guido Maria Kretschmer (53) seine neue Kollektion auf der Berlin Fashion Week vor. Doch auch nach der Präsentation hat der Designer alle Hände voll zu tun, denn in zwei Monaten wird er seinen langjährigen Partner Frank Mutters heiraten. Die Vorbereitungen für den 8. September laufen auf Hochtouren, aber um die Musik muss er sich keine Sorgen mehr machen!

Nicht nur das Paar bereitet seinen großen Tag auf Sylt vor, sondern auch dessen Familien und Freunde, wie der 53-Jährige im Gala-Interview erklärte: "Einige Gäste planen wohl ein paar Dinge, die man mir jetzt noch nicht verraten will. Was ich aber sagen darf, ist, dass Palina Rojinski auflegen wird. Das ist ihr Hochzeitsgeschenk an Frank und mich."

Palina (33) ist nicht nur Moderatorin, sondern tritt schon seit einigen Jahren unter dem Pseudonym Palina Power auf. Normalerweise sorgt sie auf Festivals und in Klubs für fette Beats. Was haltet ihr von der geschenkten DJ-Session? Stimmt in der Umfrage ab!

Clemens Bilan/Getty Images Frank Mutters und Guido Maria Kretschmer beim Rosenball in Berlin

Andreas Rentz/Getty Images Guido Maria Kretschmer, Designer

Clemens Bilan/Getty Images for Lollapalooza Berlin Palina Rojinski bei einem DJane-Auftritt auf dem Lollapalooza-Festival in Berlin

