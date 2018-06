Sie sind mehr als 30 Jahre zusammen – bereits 2012 haben sie ihre Beziehung mit einer eingetragenen Lebenspartnerschaft besiegelt. Eine Heirat mit seinem Liebsten hatte Guido Maria Kretschmer (53) eigentlich nie auf dem Schirm. Doch jetzt wollen der Modeschöpfer und sein Lebensgefährte Frank Mutters noch in diesem Jahr ihre Liebe mit einer Hochzeit krönen. Während die Vorbereitungen in vollem Gange sind, kommen nun immer mehr Details zur Trauung ans Licht.

Wie B.Z. berichtete, wird der Shopping Queen-Star seinen Frank am 8. September heiraten – das bestätigte auch das Management des Designers. Dass die Feierlichkeiten auf Sylt stattfinden, steht schon eine Weile fest. Das Paar ist ganz vernarrt in die Nordseeinsel. "Wir lieben die See, und deshalb war auch klar, dass wir am Wasser heiraten wollen", sagten die beiden vor einiger Zeit gegenüber Bild. Die Variante, dass die zwei auf Mallorca vor den Traualtar treten, ist damit vom Tisch.

Für den bevorstehenden großen Tag bringt sich der Modeschöpfer in Form. Guido engagierte einen Personal Trainer. "Das Schlimmste wäre jetzt, wenn Frank mit dem Personal Trainer durchbrennt", scherzte der 53-Jährige vor einigen Wochen in einem Interview.

Frazer Harrison/ Getty Images Guido Maria Kretschmer bei der Mercedes-Benz Fashion Week 2017

AEDT/WENN.com Guido Maria Kretschmer und Frank Mutters beim Rosenball 2016

Andreas Rentz/Getty Images Guido Maria Kretschmer, Designer

