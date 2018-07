Damit hat Selena Gomez (25) wohl nicht gerechnet! Vor einigen Monaten sah es noch so rosig aus für DAS On-Off-Pärchen schlechthin. Justin Bieber (24) und Selena dateten sich bis vor Kurzem erneut und machten den Fans ordentlich Hoffnung. Mittlerweile scheint zumindest Biebs darüber endgültig hinweg zu sein: Laut neusten Berichten habe sich der Popstar mit Model Hailey Baldwin (21) blitzverlobt, nachdem das Duo zuvor öfter verliebt in der Öffentlichkeit gesichtet wurde. Der Verflossenen, Sel, sollen diese Liebes-Nachrichten vom Ex so gar nicht gefallen haben!

Ein Insider packte nun gegenüber HollywoodLife aus, wie Selena mit dieser Überraschung umgegangen ist. "Selena war total geschockt und erstaunt zu hören, dass Justin Hailey einen Antrag machte." Die Sängerin könne diese News einfach nicht glauben. "Selena dachte nicht mal, dass es überhaupt so ernst ist zwischen den beiden. Der Gedanke, dass die beiden heiraten, ist irrsinnig für sie." Angeblich solle die "Wolves"-Interpretin sogar eine Message hinter dieser Handlung ihres ehemaligen Partners vermuten: "Sie hat das Gefühl, als habe Justin Hintergedanken, dass er versucht, sie eifersüchtig zu machen oder dass er ihr beweisen will, dass er wirklich erwachsen und bereit für eine feste Bindung ist. Sie kann sich das nicht anders erklären", so die Quelle weiter.

Diesen Schock schien Sel im Beisein ihrer Freunde zu verarbeiten. Die schöne Brünette wurde am Sonntag, kurz nach dem Bekanntwerden des Verlobungsknallers, auf einer Bootstour in New York gesichtet. Im Bikini ließen sich Sel und ihre Mädels die Sonne auf den Bauch scheinen – und dabei schien der Popstar trotz alldem breit strahlen zu können.

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin in New York, Juni 2018

Anzeige

Instagram / tmarie247 Selena Gomez mit einer Freundin

Anzeige

Splash News Selena Gomez in New York, Februar 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de