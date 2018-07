Beim nächsten Mal will sie es anders machen! Bei der diesjährigen Staffel von Der Bachelor war Janine Christin Wallat wohl eine der am heißesten diskutierten Kandidatinnen. Beim Buhlen um Rosenkavalier Daniel Völz (33) legte die Hamburgerin einen wahren Seelen-Striptease hin – inklusive hoch emotionalem Liebesbrief. Für die Hamburgerin ist dieses Kapitel aber längst abgeschlossen: Janine Christin will jetzt lieber als Sängerin Schlagzeilen machen!

Und wie sie Promiflash beim YOU Summer Festival verriet, könnte sie damit auch bald schon wieder im TV zu sehen sein: "Man weiß ja, dass ich gerne was in der Musikbranche machen würde. Vielleicht sieht man mich ja mal wieder im Fernsehen, dann aber wirklich nur auf das Talent reduziert. [...] Ich möchte dann wirklich diesen Hauptfokus auf den Gesang legen." Dass der sich durchaus hören lassen kann, beweist eine kleine Kostprobe auf Janine Christins eigenem YouTube-Channel.

Welches Format sie für ihren Auftritt auserkoren hat, verriet die Ex-Kuppelshow-Kandidatin im Promiflash-Interview zwar noch nicht, man dürfe allerdings schon gespannt sein. So wie die "Der Bachelor"-Zuschauer Janine Christin bisher kennen, wird ihre gesangliche Performance aber auf jeden Fall eines – gefühlvoll!

MG RTL D / Arya Shirazi Janine Christin, Bachelor-Kandidatin 2018

MG RTL D Janine Christin und Daniel Völz bei "Der Bachelor"

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat , Reality-Sternchen

