Wie schlimm trifft Selena Gomez (25) die Verlobung ihrer großen Liebe? Nicht nur die Fans waren verblüfft von Justin Biebers (24) Mega-News: Der Sänger soll tatsächlich mit Hailey Baldwin (21) verlobt sein, dabei liebte er bis vor wenigen Monaten noch Sel. Die ist nun von den Heiratsplänen ihres Ex mehr als schockiert und stellt sogar ihre alte Liebe infrage. "Falls es eine ernsthafte Verlobung ist und Justin Hailey wirklich heiraten will, fragt sich Selena unweigerlich, was er für sie empfunden hat und ob er sie wirklich geliebt hat. Denn es ist gerade mal ein paar Monate her, dass er ihr seine unsterbliche Liebe erklärte und geschworen hat, er könne nicht ohne sie leben", enthüllte ein Bekannter der Sängerin gegenüber Hollywood Life. Tief im Inneren glaube die 25-Jährige auch, dass ihr Verflossener sie mit dem Model eifersüchtig machen will oder beweisen möchte, dass er bereit für etwas Ernstes ist. Nur eben leider nicht mehr mit Selena...

