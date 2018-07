Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Sara Kulka (28) ist längst dafür bekannt, viel und offen über den Umgang mit ihren Kindern via Social-Media zu berichten. Das stößt nicht immer auf Begeisterung. Erst kürzlich erntete das Model fiese Kommentare, weil es seine Kinder selbst entscheiden ließ, was sie wann essen. Nun sorgt Sara mit ihren Posts erneut für Diskussionen: Sie ist der Meinung ist, dass Kinder ihr Spielzeug nicht teilen müssen!

Auf Instagram berichtete die Blondine von einem Erlebnis auf dem Spielplatz. Dabei beschäftigte sich ihre eineinhalbjährige Tochter Annabell mit Sandspielzeug, das ihre Mutter gerade erst neu gekauft hatte. Immer wieder funkte ein fünfjähriges Mädchen dazwischen und schnappte sich eines von Annabells Förmchen, obwohl diese eine Nachfrage stets verneint hatte. Schließlich soll die Fünfjährige zu ihrer Mutter gelaufen sein, die ihren Spross mit den – für Sara unglaublichen – Worten tröstete: "Mein armes Mädchen, du bist so fein und teilst immer dein Spielzeug, aber es gibt auch böse Kinder, die können das nicht." Sara suchte daraufhin das Gespräch mit der Frau und verglich die Situation auf dem Spielplatz mit dem Ausleihen eines Autos. "'Wo steht es und wo ist ihr Autoschlüssel? Ich müsste mal zum Einkaufen fahren'", sagte sie zu der anderen Mutter.

Während viele User Saras Reaktion bewundern und der Ansicht sind, dass Kinder nicht alles teilen müssen, sehen einige andere Nutzer die Sache kritischer: "Was haben Kinder davon, wenn die Erwachsenen die Besitzansprüche für die Kids klären, und die Kinder somit bestätigt bekommen, dass alles Materielle wichtiger ist als das Miteinander-Reden/Spielen?" Ein anderer Follower schrieb: "Aber was ist denn falsch daran, Freude zu teilen? Natürlich möchte sie die ganzen Sachen vielleicht erst mal für sich. Hast du Annabel erklärt, dass das Mädchen nichts zu spielen dabei hatte?"

Instagram / kulkasara Sara Kulka und Töchterchen Annabell

Instagram / kulkasara Sara Kulka und ihre Töchter im Mai 2018

Instagram / kulkasara Sara Kulka im März 2018

