Miles Teller (31) macht der Hollywood-Ikone Tom Cruise (56) Konkurrenz! Unfassbare 32 Jahre ist es her, dass Letzterer in "Top Gun" in den Kampfjet stieg und sich sowie die Zuschauer in die "Danger Zone" katapultierte! Seitdem offiziell ist, dass es eine Fortsetzung des Kultstreifens geben wird, spekulieren die Fans wie wild über die Besetzung. Nun wurde bekannt: Der neue Mann an der Seite von Tom alias Pete "Maverick" Mitchell wird US-Schauspieler Miles Teller sein!

Nach Angaben des US-Magazins Hollywood Reporter wird Miles in "Top Gun 2" den Sohn von Mavericks besten Kumpel Nick "Goose" Bradshaw spielen. Der Navy-Offizier – damals gespielt von Anthony Edwards – war im ersten Teil bei einem Flugzeugeinsatz verunglückt und hinterließ seine Frau und einen kleinen Jungen. Dieser ist nun erwachsen und tritt in die Fußstapfen seines verstorbenen Vaters. Die Rolle in der Fortsetzung des einstigen Kassenschlagers, der über 350 Millionen Dollar einspielte, war in Hollywood heiß begehrt – umso mehr dürften sich die Fans des 31-jährigen Amerikaners darüber freuen, dass er sich unter anderem gegen die Schauspielkollegen Nicholas Hoult (28) und Glen Powell (29) durchsetzen konnte.

Als "Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teufel" – so der vollständige deutsche Titel – 1986 in den Kinos lief, war Miles noch nicht einmal geboren! Was für eine Ehre muss es wohl für den Nachwuchsschauspieler sein, in dem lang ersehnten zweiten Teil neben Hollywood-Urgestein Tom Cruise mitzuspielen. Etwas gedulden müssen sich die Kinozuschauer allerdings noch: Der Film wird frühestens im Sommer 2019 in die Kinos kommen.

WENN Tom Cruise in "Top Gun"

Splash News Miles Teller in New York City

Christopher Polk/Getty Images Miles Teller bei einem Konzert in Minneapolis

