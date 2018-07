Werdende Vaterfreuden bei Jason Aldean (41): Baby Nummer vier ist unterwegs! Vor knapp sieben Monaten wurde der US-amerikanische Country-Star zum dritten Mal Papa – für seinen Schatz Brittany Kerr und ihn der erste gemeinsame Nachwuchs. Aus der Ehe mit seiner Ex Jessica Aldean gingen bereits seine beiden Töchter Keeley (15) und Kendyl (10) hervor. Nun schreiten Jason und Brittany im Eiltempo voran: Die drei Aldean-Kids dürfen sich über einen Vierten im Bunde freuen.

Das ging ja fix! Auf Instagram veröffentlichte der Sänger heute einen zuckersüßen Schnappschuss des kleinen Memphis, seines jüngsten Sprosses. Völlig cool posiert der sieben Monate alte Racker für die Kamera. Was den Fans des baldigen Vierfachvaters direkt ins Auge stechen dürfte: Sein Strahlekind trägt einen Body mit der Aufschrift "Großer Bruder". Seine Follower spannte der "You Make It Easy"-Interpret natürlich nicht lange auf die Folter. "So, alle zusammen: Ratet mal, wer ein großer Bruder werden wird", lauteten seine aufschlussreichen Zeilen, die er mit dem Hashtag #SechsköpfigeAldeanParty versah.

Auch die baldige Zweifachmama hielt mit den erfreulichen Nachwuchs-News nicht lange hinterm Berg. Auf ihrer Social-Media-Plattform veröffentlichte sie das gleiche Bild wie ihr 41-jähriger Ehemann. "Auf ein Neues", heißt es in der Beschreibung der blonden Beauty.

Instagram / jasonaldean Jason Aldeans und Brittany Kerrs Nachwuchs-Verkündung

Tommaso Boddi/Getty Images Jason Aldean und Brittany Kerr im April 2018

Rick Diamond/Getty Images for CMT Jason Aldean und Brittany Kerr bei den CMT Music Awards

