Endlich haben Countrysänger Jason Aldean (41) und seine Frau Brittany das Geheimnis enthüllt! Vor knapp einem Jahr machten die Turteltauben ihr Liebesglück mit einem gemeinsamen Kind perfekt — am 1. Dezember erblickte ihr Sohn Memphis das Licht der Welt. Nur acht Monate später gab das Paar nun bekannt, dass sie bereits ihr zweites Baby erwarten! Bisher haben sie nur verraten, dass es dieses Mal ein Mädchen wird. Jetzt haben Jason und Brittany auch den Namen verkündet!

Mit diesem zauberhaften Schnappschuss teilten sie ihren Fans nun ihre Entscheidung via Instagram mit: Auf dem Pic ist der Name "Navy" zu sehen, der als geschwungene Neonschrift an der Wand hängt – umgeben von lauter rosafarbener Partydeko! "Heute feiern wir dich, Baby Girl!", schrieb Brittany unter das Foto. Die Aufnahme scheint also bei der Babyparty entstanden zu sein!

In einem weiteren Beitrag lieferte die zukünftige Zweifachmama zusätzlich ein hübsches Schwanger-Update – mit einem hautengen Dress betonte sie ihren kugelrunden Babybauch, der mittlerweile wirklich nicht mehr zu übersehen ist. Wie gefällt euch der Name Navy? Stimmt ab!

Instagram / brittanyaldean Jason und Brittany Aldeans Namensverkündung für ihr zweites Baby

Jason Merritt/Getty Images for dcp Jason und Brittany Aldean bei einer Veranstaltung in Nashville

Instagram / brittanyaldean Brittany Aldean, November 2018

