Jason Aldean (41) schwelgt im Vaterglück! Im Dezember 2017 freuten sich der US-amerikanische Countrysänger und seine Frau Brittany Kerr über ihren ersten Nachwuchs. Gerade einmal acht Monate nach der Geburt ihres Sohnes verkündete das Paar: Memphis bekommt noch ein Geschwisterchen. Am Montag war es dann so weit: Am 4. Februar hat Töchterchen Navy Rome endlich das Licht der Welt erblickt!

Die freudige Nachricht verkündete der stolze Papa auf seinem Instagram-Profil mit einem süßen Baby-Schnappschuss: "Seit heute ist unsere Familie komplett. (...) Sie wiegt knapp dreieinhalb Kilo und sieht aus wie ihr älterer Bruder." Jason sei gespannt, was das Leben für seine kleine Prinzessin bereithält.

Für den Musiker und seine Liebste ist es das zweite gemeinsame Kind. Zu der nun sechsköpfigen Patchworkfamilie gehören außerdem seine beiden Töchter Kendyl und Keeley aus einer früheren Ehe. Jetzt sei die Familienplanung aber abgeschlossen, verriet der 41-Jährige in einem Interview mit People: "Nachdem wir unseren Sohn bekommen hatten, wollten wir noch ein weiteres haben, was nah an seinem Alter ist."

Jason Merritt/Getty Images for dcp Jason Aldean und Brittany Kerr bei einer Veranstaltung in Nashville

Instagram / jasonaldean Jason Aldean mit seiner Frau Brittany Kerr, seinen Töchtern Keeley und Kendyl und Sohn Memphis

David Becker/Getty Images Jason Aldean und Brittany Kerr in Las Vegas

