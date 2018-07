Die sonst so fröhliche Narumol hat schlimme Zeiten hinter sich! Seit acht Jahren sind die Thailänderin und Bauer Josef ein glückliches Ehepaar. Davor war die Bauer sucht Frau-Kultkandidatin mit Günter, dem Vater ihrer Tochter Jenny verheiratet. Doch ihre Beziehung nahm 2008 ein tragisches Ende, als Günter mit nur 53 Jahren an Lungenkrebs starb. "Es ging furchtbar schnell. Von der Diagnose der Ärzte bis zum Ende blieben ihm nur wenige Monate. Er war nach kurzer Zeit gelähmt. Irgendwann hatte er gar keine Kraft mehr, musste in die Klinik", erinnerte sich Narumol im Gespräch mit Das Neue Blatt an die schwere Zeit. Bis zum Schluss besuchten die heute 53-Jährige und ihre Jenny Günter im Hospiz. Auch heute hält Narumol die Erinnerung an ihren Ex in Ehren und besucht sein Grab in Kiel – dabei kann sie sich immer auf ihren Josef verlassen.

