Am Montagabend haben wieder acht Promi-Paare Das Sommerhaus der Stars bezogen. Neben Patricia Blanco (47) und ihrem Nico (28), sind in diesem Jahr auch das Bauer sucht Frau-Kultpärchen Uwe (48) und Iris (50) am Start. Schon die erste Sendung versprach wieder großen Unterhaltungswert und endete in einem regelrechten Sprüchefeuerwerk. Vor allem Busenwunder Micaela Schäfer (34) sorgte für jede Menge Lacher. Das waren einige der besten Sprüche der ersten Show!

Das Goodbye Deutschland-Couple Jens (48) und Daniela Büchner (40) durfte nach Patricia und Nico das TV-Feriencamp beziehen. Vor allem Malle-Jens ist immer für einen lockeren Spruch auf den Lippen bekannt. So verteidigte er seine Frau auf seine ganz eigene Art und Weise bei einem Minidisput mit Doku-Star Frank Fussbroich (49): "Danni ist eine kleine, geile Drecksau." Im Verlauf der Show lief dann auch Micaela zu Höchstform auf.

Während der ersten Challenge, in der Weintrauben geworfen wurden, konzentrierte sich die 34-Jährige beileibe nicht aufs Gewinnen – sondern auf sich selbst. "Ich habe nicht nach oben geschaut, weil ich Angst hatte, dass die Trauben mir mein teures Gesicht zertrümmern. Das ist ja alles Plastik", erzählte Mica. Als sie das Spiel dann trotzdem gewonnen hatte, kommentierte sie lapidar: "Dann kann ich mich endlich ausziehen!"

Micaela Schäfer und Felix Steiner

Jens und Daniela Büchner

Micaela Schäfer

