Das nennt man wohl eine waschechte On-Off-Liebe! Blac Chyna (30) und ihr junger Rapper-Toyboy YBN Almighty Jay hatten sich erst Ende Juni getrennt. Ganz schlicht hatte der Musiker das Liebes-Aus in einer Social-Media-Mitteilung bekanntgegeben. Kurz darauf kam heraus, dass offenbar Chyna den Schlussstrich gezogen hat – weil er eine andere Frau geschwängert haben soll. Mit einem kürzlichen Posting im Netz sorgte die Ex von Rob Kardashian (31) jetzt aber für Spekulationen: Ist sie doch wieder mit YBN zusammen?

Auf Instagram postete die 30-Jährige jetzt ein Foto ihres (Ex-)Lovers, das offenbar während eines Konzerts aufgenommen wurde. Ziemlich eindeutig schrieb sie dazu: "Verdammt, ich bin VERLIEBT! Danke, YBN Almighty Jay!" Besiegelt die Make-up-Unternehmerin damit die Beziehungs-Reunion mit dem 18-Jährigen? Ihre Liebe zu dem Teenie hatte in den vergangenen Wochen für eine Menge Aufsehen gesorgt. Doch sie selbst scheint trotz der öffentlichen Liebesbekundung noch immer nicht ganz zu wissen, was sie will. Mittlerweile hat die Zweifach-Mutter den Post nämlich wieder von ihrem Profil gelöscht.

Ob sie sich nun doch dem heißen Flirt mit dem 19-jährigen Boxer Devin Haney widmet? Kurz nach der Trennung tauchten schon die ersten Gerüchte auf, dass Chyna mit dem Sportler anbandeln soll. Und sogar Rob, der Vater ihrer Tochter Dream Renee (1), soll wieder ein Auge auf seine Ex geworfen haben.

Instagram / ybnalmightyjay Blac Chyna und YBN Almighty Jay

Anzeige

Leon Bennett/Getty Images Blac Chyna auf dem Red Carpet der BET Awards

Anzeige

Gustavo Caballero/Getty Images for BET / Christian Petersen/Getty Images Blac Chyna und Devin Haney

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de