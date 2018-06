Blac Chynas (30) Toyboy-Romanze ist Geschichte! Vor rund drei Monaten machte die einstige Flamme von Robert Kardashian (31) ihre neue Liebe öffentlich: Rapper YBN Almighty Jay. Das Kuriose: Der Musiker ist gerade einmal 18 Jahre alt. Warum der Reality-TV-Star sich einen fast noch Minderjährigen angelte, erklärte sie nie. Klar schien aber, Chyna ist hart verschossen, ließ sich kürzlich sogar ein Tattoo für ihren Angebeteten stechen. Ob sie das mittlerweile bereut? Jay verkündete jetzt das Beziehungsaus.

Auf seinem Instagram-Account erklärte YBN nun das Ende der frischen Liebe. In seiner Insta-Story hieß es schlichtweg: "Blac Chyna und ich sind nicht mehr zusammen." Ob dieses Statement ein klarer Schlussstrich ist? Wenige Stunden, nachdem der Texaner die Nachricht mit seinen Fans teilte, löschte er den Post wieder. Chyna äußerte sich bisher nicht.

Es schien tatsächlich ernst zwischen den beiden. Sogar die Kids des Models, King Cairo (5) und Dream (1), durfte der Texaner schon kennenlernen. Aber nicht nur das: Via Twitter hielt Jay vor zwei Monaten um die Hand der Kurven-Queen an. Was meint ihr – ein klarer Fall von Liebe im Schnelldurchlauf oder raufen sich die zwei wieder zusammen? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Instagram / blacchyna Blac Chyna, Reality-TV-Star

Instagram / blacchyna YBN Almighty Jay und Blac Chyna

T.Maidana / Splash News Blac Chyna und YBN Almighty Jay

