Lisa und Lena (16) sind weiterhin auf Erfolgskurs! Die Musical.ly-Zwillinge stehen nicht nur an der Spitze der Lipsync-Plattform. Sie performen auch ihren eigenen Song "Not my Fault", wurden schon für einen Teen Choice Award nominiert und haben ein Modelabel namens J1MO71. Fans konnten die Klamotten ihrer Marke bisher nur übers Netz beziehen, doch das hat bald ein Ende. Ein gutes! Ab dieser Woche führt auch die schwedische Bekleidungskette H&M die coolen Klamotten von LeLi.

Dies verkündeten die Zwillinge via Instagram: "Wir sind total aufgeregt, weil wir unsere H&M-Kinder-Kollektion am Donnerstag enthüllen dürfen! Es ist unser erstes Merchandise, das ihr weltweit und im Laden kriegen könnt." Ob in Deutschland, Polen oder an der Ost- bzw. Westküste der USA – überall hängen in den Kinderabteilungen des Modehauses die LeLi-Outfits auf dem Kleiderbügel.

Der Netz-Store der beiden umtriebigen Mädels bleibt selbstverständlich trotzdem bestehen. Wer allerdings die Fanmode persönlich in Augenschein nehmen möchte, sollte schnell sein: Im Laden gibt es die Modelinie nur für begrenzte Zeit! Werdet ihr dieses Angebot nutzen? Stimmt ab!

