Geht bei Justin Bieber (24) und Hailey Baldwin (21) jetzt alles ganz schnell? Am Wochenende überraschte ein süßes Gerücht die zahlreichen Fans des Sängers: Der Musiker soll seiner Freundin im Bahamas-Urlaub einen Heiratsantrag gemacht haben. Vor wenigen Stunden bestätigte der Superstar nicht nur seinen Kniefall, sondern philosophierte auch schon über eine gemeinsame Familie. Diesen Kinderwunsch teilt er offenbar mit seiner Verlobten – und wenn es nach ihr ginge, wird es nicht bei einem Baby bleiben!

Vor einigen Monaten sprach Hailey in einem The Sunday Times-Interview ganz offen darüber, dass sie sich sehnlichst Nachwuchs wünsche. Demnach wolle sie innerhalb der nächsten zehn Jahre am liebsten fünf Kinder bekommen. Ende Mai fehlte dem Model jedoch der passende Partner: "Leider gibt es nicht so viele geeignete Dating-Kandidaten. Es ist einfach schwer, jemanden zu finden, der die gleichen Vorstellungen vom Leben und eine ähnliche Moral hat", beschrieb sie den Grund für ihr damaliges Single-Dasein.

In Justin scheint Hailey nun endlich ihren Seelenverwandten gefunden zu haben. Auch er kann sich augenscheinlich Kinder mit der 21-Jährigen vorstellen: "Ich werde unsere gemeinsame Familie mit Ehre und Integrität führen", versprach er seiner zukünftigen Frau auf Instagram.

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin in New York, Juni 2018

Instagram / Justin Bieber Justin Bieber und Hailey Baldwin

Splash News Hailey Baldwin und Justin Bieber in New York

