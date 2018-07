Folgt bald der nächste Paukenschlag bei Justin Bieber (24) und Hailey Baldwin (21)? Seit Tagen schon brodelte die Gerüchteküche, nun bestätigt der Sänger mit kanadischen Wurzeln offiziell die Verlobung mit der Nichte von Alec Baldwin (60). In den sozialen Netzwerken kommentiert der einstige Teeniestar die heißen News zwar sehr ausführlich, lässt aber mit seinen rätselhaften Formulierungen sowohl Fans als auch Kritiker mit einem Fragezeichen zurück: Erwarten die beiden frisch Verliebten etwa schon Nachwuchs?

Auf Instagram kann und will der Biebs nicht länger schweigen und präsentiert seinen Followern nun eine an Hailey gerichtete Liebesbotschaft, die viel Raum für Spekulationen lässt. Justin beschreibt darin nicht nur die intensiven Gefühle für seine große Liebe Hailey, er erklärt außerdem: "Ich verspreche dir, unsere Familie mit Ehre und Anstand zu führen!" Was er wohl mit den Worten "unsere Familie" meint? Ist das ein versteckter Hinweis darauf, dass bereits Nachwuchs unterwegs ist? Bisher gibt es noch keine Stellungnahme zu den Babygerüchten – weder von Justins noch von Haileys Seite.

Erst seit einigen Wochen turteln der 24-Jährige und das blonde Model miteinander. Zwar wurde den beiden schon einmal vor wenigen Jahren eine Beziehung nachgesagt, doch Justin kehrte in der Vergangenheit immer wieder zu seiner Jugendliebe Selena Gomez (25) zurück. Anfang des Jahres trennten sich Justin und Sel allerdings endgültig.

Splash News Justin Bieber

Anzeige

Instagram / justinbieber Hailey Baldwin und Justin Bieber

Anzeige

Instagram / haileybaldwin Hailey Baldwin im Sommer 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de