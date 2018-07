Moderatorin Charlotte Würdig (40) und Rapper Sido (37) gaben sich 2012 das Jawort. Zwei Söhne und sechs Ehejahre später scheint das Powercouple immer noch Feuer und Flamme füreinander zu sein. Seine Gefühle für die TV-Schönheit brachte der "Royal Bunker"-Interpret jetzt erneut zum Ausdruck – zu einem ganz besonderen Anlass: Charlotte feiert heute ihren 40. Geburtstag! Vom Ehemann gab's dazu nicht nur einen romantischen Post. Sagen wir: Was sich liebt, das neckt nun einmal auch!

Charlotte zelebriert ihr 40. Lebensjahr mit ihren Liebsten in Norwegen. Einen kleinen Einblick in das Ehrentag seiner Frau lieferte Sido in seiner Instagram-Story. Während Charlotte auf der Terrasse des roten Ferienhauses zu frühstücken scheint, schießt der Sprachgesangskünstler mit einer animierten Kanone auf sie. Die Blondine erreicht im Clip allerdings keine Kugel, sondern ein riesiges Herz. So romantisch geht es in der Insta-Story des Echo-Preisträgers jedoch nicht weiter.

Sido kann sich ein Späßchen auf die Kosten des Geburtstagskindes einfach nicht verkneifen. In einem weiteren Clip steht Charlotte im Garten des norwegischen Domizils und schlägt mit verbundenen Augen auf eine Piñata ein. Dass die 39-Jährige mit dem Besen – im wahrsten Sinne des Wortes – mehr Fehlschläge als Treffer erzielt, amüsiert ihren Liebsten köstlich. Man hört ihn ausgelassen kichern.

Instagram / shawnstein Charlotte Würdig in der Instagram-Story ihres Ehemannes Sido

Instagram / shawnstein Charlotte Würdig, Moderatorin

Facebook/charlottewuerdig Charlotte Würdig und Sido

