Gönnt David Friedrich (28) seiner Ex ihr neues Liebesglück? Der Drummer lernte Jessica Paszka (28) 2017 bei Die Bachelorette kennen. In der Sendung wurden die zwei zwar ein Paar, lange hielt die Liebe allerdings nicht. Inzwischen soll die ehemalige TV-Single-Lady ihr Herz neu verschenkt haben. Was wohl ihr Ex-Lover dazu sagt? Immerhin gingen die beiden nach der Show nicht gerade rosig auseinander. Bei Promiflash redete David jetzt offen über das Thema!

