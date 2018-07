Früher war sie Selena Gomez (25)-Fan, jetzt ist sie ihre Nachfolgerin! Am Montag machten überraschende Nachrichten die Runde: Justin Bieber (24) stellte Hailey Baldwin (21) die Frage aller Fragen. Und das, obwohl die beiden sich erst wenige Wochen daten. Noch anfang des Jahres gab es eine andere Frau an Justins Seite: Selena Gomez! Und von dieser Paar-Kombi war die jetzige Bieber-Verlobte in der Vergangenheit eigentlich auch total begeistert.

Diese Posts dürften Selena jetzt wie ein schlechter Scherz vorkommen! Wie zahlreiche Fans war nämlich auch Hailey davon überzeugt, dass Selena und Justin einfach zusammengehören. Das wird vor allem beim Durchscrollen ihres Twitter-Accounts deutlich. Zu Jelena-Zeiten im Jahre 2011 und 2012 lautete Haileys Gezwitschere noch: "Ich bin zu 100 Prozent Team #jelena" oder "Es ist mir egal, was irgendjemand sagt, aber Justin Bieber und Selena Gomez zusammen sind die Definition eines Teenie-Traums". Besonders ein Beitrag stößt nun wohl übel auf – dort schrieb Hailey: "Sie ist mehr als makellos und er ist, du weißt schon, er ist eben Bieber. Sie haben die perfekte Beziehung!" Ihre eigene Situation schilderte sie anschließend mit "für immer alleine".

Zwei Jahre später war dann schon die Hailey-Justin-On-off-Ära angebrochen. Dem Popstar und der schönen Blondine wurde in der Zeit von 2014 bis 2016 immer wieder eine turbulente Affäre nachgesagt. Und zugegeben: Seit dem vorerst endgültigem Schlussstrich der eigenen Romanze mit Biebs 2016 schien das Model auf solche öffentlichen Jelena-Schwärmereien zu verzichten.

Splash News Hailey Baldwin und Justin Bieber in New York

Jason Merritt/Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber auf den American Music Awards 2011

Noam Galai/Getty Images Hailey Baldwin auf der New York Fashion Week

