Melina Sophie (22) ist über beide Ohren verknallt! Und das zeigt der Social-Media-Star seit Neuestem auch gerne öffentlich. Immer wieder teilt die hübsche Wahl-Isländerin Schnappschüsse mit ihrer Freundin Dagbjört. Ob bei Dagi Bees (23) Hochzeit oder mit der Szenerie ihrer neuen Heimat im Hintergrund – die Brünette sieht an der Seite ihrer Liebsten verdammt glücklich aus. Auch auf Melinas neuesten Foto haben die beiden ein strahlendes Lächeln im Gesicht.

"Kurz und knapp: Ich liebe dich mehr als alles andere, mein Geburtstags-Mädchen", kommentierte die 22-Jährige ihr Instagram-Bild. In einer heißen Quelle mitten im Nirgendwo stoßen die zwei Turteltauben auf Dagbjört an. "Alles Gute zum Geburtstag", schloss Melina dann noch auf Isländisch ihren verliebten Post und fügte ein Herz-Emoji hinzu. Sofort antwortete ihre Freundin auf den niedlichen Post: "Danke Baby!"

Auch Melinas Abonnenten scheinen von dem Pärchen gar nicht genug zu bekommen. "Glückwunsch zum Geburtstag, Glückwunsch auch an dich für diese hübsche Dame an deiner Seite und viel Glück euch beiden!", wünschte ihnen ein Fan in den Kommentaren. Auch ein anderer Bewunderer schloss sich an: "Ihr seid so süß zusammen! Ich wünsche euch alles Glück der Welt!"

Instagram / melinasophie Melina Sophie mit ihrer Freundin

Instagram / melinasophie Melina Sophies Freundin

Instagram / melinasophie Melina Sophie mit ihrer Freundin Dagbjört

