In wenigen Tagen geht das Rosen-Abenteuer Die Bachelorette auf RTL in eine neue Runde. In diesem Jahr darf Ex-Der Bachelor-Beauty Nadine Klein (32) ihren Traummann im TV suchen. Und die Studentin hat Grund zur Freude, denn unter den diesjährigen Kandidaten sind einige Schnuckel – unter anderem Male-Model Maxim Sachraj (29). Zu einem Kennenlernen der beiden wäre es allerdings beinahe nicht gekommen, denn Maxim hätte laut eigener Aussage fast an der Staffel von Vorjahres-Bachelorette Jessica Paszka (28) teilgenommen.

Aber der Reihe nach: Viele Show-Fans vermuten, dass Maxim nur bei der Kuppelshow mitmacht, weil Kumpel Sebastian Fobe (33) ebenfalls bereits sein Liebesglück im TV suchte. Zur Erinnerung: 2017 buhlte der 1,94 Meter große Fitness Trainer aus Hannover um das Herz von Rosenlady Jessi. Am Ende verließ der Fitnesscoach das Format als Viertplatzierter. Hat also Sebi den Wahlhamburger zur Teilnahme bewegt? Auf Instagram bezieht der 29-Jährige nun Stellung – und überrascht seine Follower mit seinem Post: "Sebi und ich wären in derselben Staffel gewesen, wenn ich nicht für ein Jahr nach Lissabon gezogen wäre." Das würde im Umkehrschluss bedeutet, dass Maxim Fast-Kandidat bei Jessica Paszka geworden wäre. Pech für Jessi, Glück für Nadine?! Schließlich hat die 32-Jährige nun die Chance, den Ingenieur besser kennen- und vielleicht auch lieben zu lernen.

Den wahren Grund für seine TV-Teilnahme gibt Maxim ebenfalls preis: "Sechs Jahre bin ich nun Single – leider. Deshalb versuche ich es jetzt auf einem anderen Weg." Er möchte also die große Liebe bei RTL finden – ob ihm das gelingt? Das erfahren die Zuschauer ab dem 18. Juli immer mittwochs ab 20:15 Uhr bei RTL.

MG RTL D / Arya Shirazi Bachelorette Nadine Klein

Anzeige

RTL / Arya Shirazi Sebastian, Bachelorette-Kandidat 2017

Anzeige

Instagram / maxim_sachraj Maxim Sachraj in Portugal

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de