Der Termin steht! Seit 2016 liebt Ralph Siegel (72) seine Laura Käfer. Die Unternehmerin aus der Schweiz eroberte das Herz des Hit-Produzenten im Sturm. Schon bei der ersten Begegnung funkte es. Die beiden trafen 2015 bei einer Party in der Villa des 72-Jährigen aufeinander. Obwohl Siegel bereits drei Ehen hinter sich hat, versagte der Liebesoptimismus auch bei Laura nicht. Im Mai ging er auf die Knie – und jetzt steht fest: Die Hochzeit wird noch dieses Jahr gefeiert!

Die Hochzeitsglocken läuten für Siegel und seine Liebste am 15. September! "Wir feiern in München", verriet der Schlagerkomponist jetzt gegenüber Bild. Die Trauung fände nachmittags um 15 Uhr in einer kleinen Kirche in Grünwald statt. Danach wird gefeiert – laut des Bald-Bräutigams bis drei Uhr nachts. Aber nicht nur der große Tag ist schon durchgeplant. Auch das Flitterwochenziel steht fest: Die beiden werden ihre Liebe in Amerika zelebrieren.

Wie ernst es der "Jupiter Records"-Inhaber mit der schönen Schweizerin meint, machen nicht nur die Hochzeitspläne deutlich. Siegel will sogar noch einen Schritt weiter gehen. Er versprach Laura, dass er ihre 7-jährige Tochter Ruby adoptieren wird.

Starpress/WENN.com Laura Käfer und Ralph Siegel 2017 in Köln

Anzeige

WENN.com Ralph Siegel und Laura Käfer in den Bavaria Studios in München

Anzeige

WENN.com Laura Käfer und Ralph Siegel auf dem Oktoberfest 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de