Das Versteckspiel scheint endlich beendet! Pippa Matthews (34), die Schwester der britischen Herzogin Kate (36), erwartet in wenigen Monaten ihr erstes Kind – schon im Oktober soll es so weit sein. Bisher konnte sie ihre kleine Wölbung noch geschickt vor den Paparazzi verbergen. Doch damit ist jetzt Schluss! Bei einem Tennisspiel in Wimbledon gab es jetzt die große Premiere: Pippa präsentierte ihren runden Schwangerschaftsbauch ganz natürlich und ohne Scheu!

Entspannt genoss die werdende Mutter diese Woche das Match zwischen Roger Federer (36) und Kevin Anderson, ließ sich von den Fotografen ablichten und winkte sogar in die Menge. Ein Detail stach den Paparazzi dabei natürlich ganz besonders ins Auge: Das blau gestreifte Oberteil der Schwangeren zeigte ihren Bauch zum ersten Mal in voller Pracht. Begleitet wurde Pippa zum dem Spiel erneut von ihrem Bruder James Middleton (31), der den Sitz links neben ihr ergattert hatte.

Bereits am 5. Juli hatte das Geschwisterpaar gemeinsam das Turnier besucht – und auch an diesem Nachmittag konnten aufmerksame Beobachter bereits Pippas kleine Wölbung bestaunen. Damals verbarg sie ihren Bauch allerdings noch unter einem lockeren, weißen Spitzenkleid. Diese Zeiten gehören nun aber offenbar endgültig der Vergangenheit an – oder was denkt ihr?

