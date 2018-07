Ehemann Lucas Cordalis (50) reicht es jetzt! Daniela Katzenberger (31) hat in den vergangenen drei Jahren 25 Kilogramm abgenommen. Der Badeanzug, in dem sie sich 2015 fotografieren ließ, ist jetzt einfach viel zu groß. Für den Vater ihrer Tochter Sophia (2) hat seine Liebste genau die richtige Figur, wie der Reality-TV-Star Promiflash erzählt: "Ich hab jetzt so fünf Kilo wieder weg. Da sagt er, Schatz, reicht aber jetzt, da kannst du ruhig mal wieder eine Pizza essen. Soll ich eine Pizza bestellen? Er guckt dann schon, dass es nicht zu wenig wird."

