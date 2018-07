Was für eine Body-Transformation! 2015 änderte sich Daniela Katzenbergers (31) Leben von Grund auf. Sie und ihr Ehemann Lucas Cordalis (50) erwarteten ihren allerersten Nachwuchs. Ihrer kürzlichen Entrümpelungsaktion sei Dank, hat das Reality-Starlet jetzt ein Andenken an ihr Familienabenteuer wiedergefunden. Eines fällt bei der Anprobe des Badeanzugs aber sofort auf: Vor drei Jahren saß das Stück Stoff noch ganz anders!

Und weg ist die Kugel! So oder so ähnlich dürften Danis Follower auf ihren jüngsten Upload auf Instagram reagiert haben. Die Collagen zeigen die Kultblondine zwar in ein und demselben Look – allerdings mit drei Jahren und einigen Pfunden dazwischen. 25 Kilogramm hatte Daniela im ersten Pic noch drauf. Und doch blickt sie gerne auf ihre kurvige Zeit zurück, immerhin stand die damals im achten Monat schwangere TV-Beauty kurz davor, endlich ihr geliebtes Töchterchen Sophia (2) in die Arme zu schließen.

Lediglich eine Erinnerung an ihre "kugelrunde aber gesunde" Zeit im damals noch enger anliegenden Badeoutfit quält die Vollblutmama noch heute: "Abgesehen davon, dass es gefühlt 50 Grad waren und ich alle fünf Minuten pullern musste, hatte ich auch noch Füße wie ein Nilpferd, Euter wie eine Kuh und Appetit wie ein Stier", lacht die 31-Jährige.

Instagram / lucascordalis Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis mit ihrer Tochter Sophia

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im achten Schwangerschaftsmonat

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Social-Media-Star

